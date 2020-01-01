Doncic: "LaMelo, büyük bir oyuncu olacak"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un "büyük bir oyuncu olacağını" söyledi.



LaMelo, dün gece Dallas'a karşı kariyerinin şimdiye dek en iyi maçını çıkarmış, Hornets'ın 118-99'luk galibiyetinde 22 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynamıştı.



Aynı maçta kötü bir gece geçiren ve yalnızca 12 sayı bulan Mavs süperstarı Luka, LaMelo'dan şu şekilde bahsetti:



"Harika bir oyuncu ve bu gece harika bir maç çıkardı. Bence bu ligde büyük bir oyuncu olacak ve oynamaktan zevk almaya da devam etmeli."



