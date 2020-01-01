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Doncic: "LaMelo, büyük bir oyuncu olacak"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un "büyük bir oyuncu olacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un "büyük bir oyuncu olacağını" söyledi.

LaMelo, dün gece Dallas'a karşı kariyerinin şimdiye dek en iyi maçını çıkarmış, Hornets'ın 118-99'luk galibiyetinde 22 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynamıştı.

Aynı maçta kötü bir gece geçiren ve yalnızca 12 sayı bulan Mavs süperstarı Luka, LaMelo'dan şu şekilde bahsetti:

"Harika bir oyuncu ve bu gece harika bir maç çıkardı. Bence bu ligde büyük bir oyuncu olacak ve oynamaktan zevk almaya da devam etmeli."


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