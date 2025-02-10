Dallas Mavericks'te asistan koç Marko Milic, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edilmesinin ardından görevinden ayrıldı.



NBA muhabiri Marc Stein'in haberine göre Milic, Sloven yıldız olmadan takımda kalmak istemedi.



NBA'de forma giyen ilk Sloven oyuncu olan Milic, Mavericks'te bireysel gelişim koçu olarak Doncic ile yakından çalışıyordu. 2022 yılında Dallas'a katılmadan önce Slovenya Basketbol Federasyonu'nda yedi yıl boyunca antrenörlük yaptı.



1997 NBA Draftı'nda Philadelphia 76ers tarafından ikinci turda seçilen Milic, beş ay sonra Phoenix Suns'a takas edilmişti. 1997-1999 yılları arasında Suns forması giyen Milic, 44 maçta 2.5 sayı ortalaması tutturmuştu. O dönemde, şimdiki Mavericks başantrenörü Jason Kidd ile de takım arkadaşıydı



