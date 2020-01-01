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Doncic formunu koruyor, Slovenya'da maç bile yapmış!

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in formunu koruduğu ve Slovenya'da birkaç maçta oynadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in formunu koruduğu ve Slovenya'da birkaç maçta oynadığı iddia edildi.

Doncic başlangıçta Avrupa'ya dönmüş olduğu için, KOVID-19 salgını sırasında formda kalıp kalmadığına dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Doncic'in bir basketbol oyuncusu olarak tüm yeteneklerinden ötürü, zindeliğine olan bağlılığı yakından incelenmişti.

ESPN'den Tim MacMahon, Hoop Collective Podcast'de şunları söyledi:

"Luka'yla ilgili bazı söylentiler vardı ve Luka ne zaman Avrupa'ya gitse, insanlar onu görmediği için bazı söylentiler çıkıyor. Luka vücuduna çalışıyor. Bazıları kilo aldığına dair söylenti çıkarmıştı. Mavs'den bazı kişilere bu konuyla ilgili birkaç soru sordum ve bana Zoom görüşmelerinde iyi göründüğünü söylediler. Bir süredir çalışıyormuş. Hatta Slovenya'da arada maçlarda bile oynuyormuş."


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