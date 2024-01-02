Doncic: "Exum inanılmaz, bize katkısı çok büyük!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bu sezon yeni takım arkadaşı Dante Exum'ın ekibe büyük katkı sağladığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Doncic: 'Exum inanılmaz, bize katkısı çok büyük!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2024 11:59
Son güncelleme 02 Ocak 2024 12:05
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bu sezon yeni takım arkadaşı Dante Exum'ın ekibe büyük katkı sağladığını söyledi.

Mavericks bu sezon Exum eklemesiyle, guard rotasyonunda Doncic ve Kyrie Irving'in yanında kadrodaki en tamamlayıcı oyuncularından birine sahip oldu.

Doncic, yakın zamanda Exum'ın bu sezonki etkisi hakkında şu şekilde konuştu:

"İnanılmaz. Doğrusu şu ana kadar muhteşemdi. Sadece iyi değil, muhteşemdi. İnanılmaz bir IQ'su var, potaya gidiyor, turnike atıyor, üçlük atıyor... Takımda olduğu için gerçekten mutluyum, bize katkısı çok büyük oldu."

Exum bu sezon 9.5 sayı, 3.0 ribaund, 2.9 asist ortalamaları yakalıyor ve üç sayılık atışlarının %45.2'sinde isabet buluyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery