Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, bu sezon yeni takım arkadaşı Dante Exum'ın ekibe büyük katkı sağladığını söyledi.



Mavericks bu sezon Exum eklemesiyle, guard rotasyonunda Doncic ve Kyrie Irving'in yanında kadrodaki en tamamlayıcı oyuncularından birine sahip oldu.



Doncic, yakın zamanda Exum'ın bu sezonki etkisi hakkında şu şekilde konuştu:



"İnanılmaz. Doğrusu şu ana kadar muhteşemdi. Sadece iyi değil, muhteşemdi. İnanılmaz bir IQ'su var, potaya gidiyor, turnike atıyor, üçlük atıyor... Takımda olduğu için gerçekten mutluyum, bize katkısı çok büyük oldu."



Exum bu sezon 9.5 sayı, 3.0 ribaund, 2.9 asist ortalamaları yakalıyor ve üç sayılık atışlarının %45.2'sinde isabet buluyor.





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