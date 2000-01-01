Doncic, "en iyi formunda" değil, ama oynamaya hazır!

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in "en iyi formunda" olmadığı, ama oynamaya hazır olduğu söylendi.



Mavericks, Temmuz ayında NBA sezonuna geri dönecek 22 takımdan biri. Doncic'in başparmak sakatlığından iyileşmek için yeterli zamanı olmasına rağmen, antrenörü, kendisinin henüz "en iyi formunda" olmadığını açıkladı.



Jure Drasklar şu anda Doncic'in maç formu hakkında bazı bilgiler paylaştı ve çoğu NBA oyuncusu gibi, 21 yaşındaki yıldızın formda kalma konusunda sıkıntı çektiğini belirtti. Ancak Drasklar, 2019-20 sezonu Orlando'daki Disney World'de yeniden başladığında, Mavs yıldızının hazır olacağından emin:



"Çoğu oyuncu formda kalma konusunda sıkıntı çekti. Doncic de istisna değil. Onun Dallas'taki rolünü anlıyoruz. Luka her geçen gün daha da gelişiyor. Çok çaba harcıyor. Tamamen kendini hazır olmaya adamış durumda. Normal olarak, en iyi formunda değil. NBA maçları Temmuz sonundan önce oynanmayacak, bu yüzden iyileşmesine ve hazırlanmasına yardımcı olmak için yeterli zaman var. Ancak kuşkusuz şu anda oynamaya hazır olurdu."



Drasklar, Doncic'in Mavs'deki takım arkadaşlarıyla sahaya çıkmasının önemini de vurguladı. Slovenya'daki şu anki antrenman seansları iyi geçse de, ekibiyle sahada kimyasını yeniden tutturmasının yerini alamıyor:



"Sadece antrenman yapmak yetmez, takım arkadaşlarıyla da pratik yapmaya başlaması gerekiyor. Slovenya'daki arkadaşlarıyla oynayabilir, ancak Dallas'taki takım arkadaşlarıyla antrenman yapmak gibi olmaz."



Mavs'in şu anda sezondaki derecesi 40-27 şeklinde.



