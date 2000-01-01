Doncic: "Daha önce de playoff oynadım, ama Avrupa'da..."

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, EuroLeague'teki playoff deneyiminin, NBA'deki ilk playofflarına daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olacağını söyledi.



Doncic, Mavericks'e katılmadan önce Avrupa'yı domine etmiş ve Real Madrid'i 2018'de EuroLeague şampiyonluğuna taşımıştı. Bununla birlikte, Luka'nın playoff atmosferine aşina olduğu biliniyor.



Playoffların ilk turunda LA Clippers ile karşılaşacak olan Doncic, şunları söyledi:



"Evet, playofflardayız. Daha önce de playoffta bulundum, ama Avrupa'daydı. Aynı seviye değil ama duygular aynı ve bunun için kesinlikle heyecanlıyım. Bu tecrübeme dayanacağım. Avrupa'da oynamak da zor. NBA'de çok daha yüksek bir seviye ama hissiyat aynı, bu yüzden hazır olmanız gerekir."



Doncic ayrıca, playofflarda aynı miktarda faul düdüğü almayacağının bilincinde olduğunu şöyle açıkladı:



"Bu playofflarda darbe alacağız. Aynı düdükleri çalmayacaklar, bu yüzden bunu bilerek oynamak ve aynen rakip kadar fiziksel olmak gerekiyor. Bu bizim için çok büyük bir zorluk. Bu benim ilk playoff deneyimim, KP'nin (Kristaps Porzingis) de aynı şekilde. Fiziksel olmamız gereken yerlerde kendimizi göstereceğiz ve sanırım hazırız."



