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Doncic: "Bubble'da yaşamak, Avrupa şampiyonası gibi"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NBA bubble'ında yaşamanın Avrupa şampiyonasına benzer olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, NBA bubble'ında yaşamanın Avrupa şampiyonasına benzer olduğunu söyledi.

Sezonun devamına katılan bazı NBA oyuncuları Orlando'daki koşullardan rahatsız olsalar da, bu oyuncular arasına Doncic dahil olmadı.

Mavs yıldızı, bubble atmosferini, ekiplerin aynı otel paylaşması ve sürekli yakın olmalarından ötürü, Avrupa şampiyonasında oynamakla karşılaştırdı:

"Benim için bir Avrupa şampiyonası gibi. Her takım aynı otelde. Buna alışkınım. Çok beraber olacağız, bu yüzden kötü değil."

Çok sayıda oyuncu, konaklama ve yemekle ilgili şikayetlerle birlikte bubble içindeki sıkıntılarını yayınlamak için sosyal medyaya başvurmuştu.

Doncic, ikinci sezonunda 28.7 sayı, 9.3 ribaund ve 8.7 asistle MVP seviyesinde performans gösteriyordu.


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