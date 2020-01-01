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Doncic: "Bu sezon MVP olabilirim!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, 2021 sezonunun MVP ödülünü kazanabileceğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, 2021 sezonunun MVP ödülünü kazanabileceğine inandığını söyledi.

Doncic, 2020-21 normal sezonunun MVP ödülünü kazanmak için şimdiden favorilerden biri olarak gösterilmesi konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Doncic, ESPN'den Rachel Nichols'a ödülü kazanabileceğini, ancak asıl hedefinin her zaman Mavericks ile bir şampiyonluk elde etmek olduğunu belirtti:

"Bence kazanabilirim, ama öncelikli hedefim bu değil. Hiç değil hem de. Her zaman en öncelikli olan şey, şampiyonluğu kazanmaktır. Sadece benim için değil, tüm organizasyon için de bu böyle. Umarım bir gün bunu başarabiliriz."

Doncic, ekibinin Phoenix Suns'a mağlup olduğu (102-106) ilk sezon maçında 32 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynamıştı ve bu gece de Staples Center'da Los Angeles Lakers ile karşılaşacak.


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