Doncic: "Bir oyuncu olarak, yaşadığım en iyi hislerden biriydi"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, dün geceki playoff serisinin 4. maçında Mavericks'i LA Clippers'a karşı galibiyete taşıdıktan sonra, kariyerinin "en iyi hislerinden birini" yaşadığını söyledi.



Doncic, dün gece Clippers'a karşı sağlık olarak tam formda olmamasına rağmen 43 sayı, 17 ribaund ve 13 asistle bir triple-double yaptı ve son saniyede maç kazandıran bir üçlük isabeti bularak, seriyi 2-2'ye getirdi.



21 yaşındaki süperstar, şu ifadeleri kullandı:



"Duygularımı açıklayamam. Sadece top potada geçtiğinde değil, tüm takımın bana doğru koştuğunu gördüğümde de. Bu özel bir şeydi, bir oyuncu olarak yaşadığım en iyi hislerden biriydi. Çok özeldi. Perde arkasında duymadığınız adamlar dün benimle harika bir iş çıkardılar. Neredeyse bütün gün çalışıyorduk. İhtiyacım ne olursa olsun bana her zaman yardım ediyorlardı. Tabii ki yüzde 100 değildim, ama bence iyiydim. "



Luka, Dallas'ın ilk yarıda 21 sayılık bir farktan geri dönerek, takım tarihinin en büyük playoff geri dönüşünü yaşamasını sağladı ve Elias Sports Bureau tarafından yapılan araştırmaya göre Doncic, playofflarda 40 sayılık triple-double yapan, NBA tarihindeki en genç oyuncu oldu.



İşte Luka'nın performansı:



