Doncic: "Benim için hâlâ en önemli şey, playofflara kalmak"

Luka Doncic ve Kristaps Porzingis, Dallas Mavericks'in dün gece Houston Rockets'a karşı aldığı 137-123'lük galibiyet sonrası, anın büyüsüne kapılmayıp, sabırlı olacaklarını söylediler.



Doncic karşılaşmayı 41 sayı, 6 ribaund ve 10 asist ile tamamladı. Genç oyuncunun şu anda ortalamaları, 29.9 sayı, 10.4 ribaund ve 9.7 asist şeklinde.



Luka, maç sonrası şu açıklamaları yaptı:



"Benim için halen önemli olan playofflara kalmak. Sezon uzun. Sadece bir ay oldu. Henüz playofflara kalmış değiliz, bu yüzden şu anda böyle devam etmeliyiz."



YİNE BİRKAÇ REKORU İHMAL ETMEDİ



Doncic, bir kez daha tarihi öneme sahip bir istatistik ortaya koydu. ESPN Stats & Information'ın araştırmasına göre, NBA tarihinde 21. yaş gününden önce, birden fazla 40 sayı ve 10 asist performansına sahip olan, LeBron James ile birlikte tek oyuncu olmayı başardı.



Doncic, Pazartesi günü San Antonio Spurs'e karşı aldığı galibiyette 42 sayılık bir triple-double yapmış ve ondan sonraki dört maçta, en az 30 sayı ve 10 asist kaydetmişti. NBA tarihinde bu kadar uzun serileri olan diğer oyuncular ise, Oscar Robertson (iki kez), Nate Archibald, Michael Jordan ve Russell Westbrook.



Luka, bu denli iyi bir performans sürdürmesiyle ilgili, birkaç gün önce The Athletic'ten Shams Charania ile röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Dürüst olmak gerekirse, inancım vardı. İyi olacağımı biliyordum, ama o kadar da iyi değil tabii ki. Böyle oynayacağımı bilmiyordum. Bunu beklemiyordum. Böyle oynadığım için mutluyum."



PORZEE DE AYNI FİKİRDE



Porzingis, Doncic'in sezonla ilgili açıklamasına katıldığını açıkladı:



"Anın büyüsüne kapılmak istemiyoruz. Sezon uzundur. Beraber zaman geçirerek, kimya oluşturarak herkesin aynı hedefe odaklı olduğundan emin olmak lazım. Soyunma odasında, oyuncular arasında falan hiç bilmediğiniz birçok şey oluyor. Bu olan şeylerin doğru olduğundan emin olmalıyız. Ayrıca, antrenörler ve oyuncular arasındaki ilişki de iyi olmalı. Kötü gittiği zamanı da gördüm. Şu anda biz harika bir yerdeyiz ve bunun devam etmesini istiyoruz."



İşte Luka'nın 41 sayılık performansı:









