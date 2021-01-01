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Doncic: "Bence, MVP tartışmalarında yer almamalıyım"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, normal sezon MVP'si ödülü için aday olarak görülmeye layık olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, normal sezon MVP'si ödülü için aday olarak görülmeye layık olmadığını söyledi.

21 yaşındaki yıldız bu sezon çok iyi rakamlar ortaya koysa da, ekibi Mavericks Batı Konferansı'nın en kötü takımı olmamak için mücadele eden takımlar arasında bulunuyor.

Sloven yıldız, ESPN'den Stephen A. Smith ile yaptığı röportajda, MVP yarışıyla ilgili şok edici itirafını şu şekilde dile getirdi:

"Dürüst olmak gerekirse, bu yıl MVP tartışmalarında yer almamam gerektiğine inanıyorum."

Smith, Luka'ya neden böyle düşündüğünü sorduğunda, Mavs yıldızı takımının bu sezon sıkıntı çekiyor olmasını sebep gösterdi:

"13'üncü veya 14'üncü sırada olduğumuz için. Artık doğru şekilde oynayıp, playofflara girmemiz gerek. Bu yıl ana hedefimiz bu. Playofflara katılmak ve orada neler yapabileceğimizi göstermek."

Luka, Smith'in kendisine, bir oyuncunun ciddi bir MVP adayı olarak görülmesi için bir takımın hangi sırada yer alması gerektiğini düşündüğünü sorması sonrası, yanıtını şu şekilde verdi:

"Gerçekten bilmiyorum ama Batı'nın en iyi iki takımı arasında olması gerektiğini düşünüyorum."


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