Doncic, ayak bileğinden sakatlandı: "O kadar da kötü değil"

"ÇOK KÖTÜ DEĞİL"

Luka leaves Game 3 after injuring his left anklepic.twitter.com/ffDGaSB6qq



— The Crossover (@TheCrossover) August 22, 2020

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic, dün gece LA Clippers'a karşı oynanan playoff serisi 3. maçında, sol ayak bileğinden sakatlandı.Doncic, üçüncü çeyrekte Kawhi Leonard'ı içeri girerken savunurken, sol ayak bileğini burktu. Slovenyalı yıldız, soyunma odasına giderken topallarken görüldü, ama daha sonra Mavs'in benchine geri döndü ve dördüncü çeyrekte oynamaya devam etti.Maç sonuna üç dakika kala Doncic, aynı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve maçın geri kalanında oynamadı. Dallas'ın 130-122'lik mağlubiyetini 13 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle tamamlayan Doncic, Mavericks playoff tarihinde triple-double yapan ilk oyuncu olmayı da başardı.Doncic maç sonrası muhabirlere verdiği demeçte,ifadelerini kullandı ve takımın MR çektirdiğinde daha fazlasını öğreneceğini söyledi.Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, Doncic'in maça döndüğü için kendisini yeniden sakatlamadığını ekledi. All-Star oyuncu, sahaya geri dönüşü sırasında temkinli hareket ediyordu.Doncic, kariyeri boyunca birden fazla ayak bileği sakatlığıyla sıkıntı çekmişti. Bu sezonun başlarında sağ ayak bileği burkulmasıyla dört maç kaçırdıktan sonra, bir antrenman sırasında aynı ayak bileğini sakatladığında yedi maç daha kaçırmıştı.