Doncic: "Avrupa'da, NBA'e göre daha takım oyunu var"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Avrupa basketbolu ile NBA basketbolu arasındaki farkları açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Doncic: 'Avrupa'da, NBA'e göre daha takım oyunu var'
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11 Ekim 2023 12:11
Son güncelleme 11 Ekim 2023 12:18
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Avrupa basketbolu ile NBA basketbolu arasındaki farkları açıkladı.

Kariyerine NBA'de draft edilmeden önce Avrupa'da başlamış olan Doncic, Avrupa basketbolunun "daha çok takım halinde" oynandığını belirtirken, NBA'de çok fazla set oyunu oynanmadığını söyledi:

"NBA basketbolunun çok farklı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta saha daha geniş ve üçlük çizgisi de daha geride. Ama Avrupa'da daha az dakika içinde, bana göre daha çok takım halinde oynuyorsunuz. Set oyunları çok önemli. NBA'de çok fazla set oyunu olmadığını düşünüyorum, yani takım basketbolu oldukça önemli."

Geçtiğimiz sezon Doncic, maç başına 32.4 sayı, 8.6 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

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