Doncic, 51 sayı farklı galibiyet için: "Kim olduğumuzu gösterdik!"

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic, Mavericks'in LA Clippers'ı 124-73'lük tarihi bir skorla yenmesi sonrası "kendilerini gösterdiklerini" söyledi.



Mavericks'in Staples Center'daki 77-27 ilk yarı üstünlüğü, bir NBA maçında bir önceki en büyük devre farkı rekorunu kırmıştı (Golden State Warriors'ın, Kasım 1991'de Sacramento Kings karşısında bulduğu 47 sayı fark).



Mavericks bir noktada 57 sayı öndeydi ve son 31 dakika ve 11 saniye boyunca, en az 40 sayılık bir farkı korumuştu. Bu da son 25 sezonda herhangi bir takımın en uzun süre bu denli farkla önde oluşuydu.



Karşılaşmada 24 sayı, 9 ribaund ve 8 asist ile oynayan Doncic (26 dakikada), maçın ardından şunları söyledi:



"Kim olduğumuzu gösterdik. İnsanlar bizi sezonun ilk iki maçına göre yargılamışlardı. Sezon uzun, ama böyle devam etmeliyiz. Savunma yapmalıyız. Bundan sonra odaklanacağımız nokta budur."





