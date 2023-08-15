Donald Trump tutuklanacak mı, suçu ne? Donald Trump neden tutuklanacak?

Georgia'da görülen davada jüri, Trump ve diğer 18 kişinin şantaj da dahil olmak üzere suçlanmasına karar verdi. Davada 41 suçlama var ve bunların 13'ü Trump'a karşı. Donald Trump tüm suçlamaları reddetti. 2024'te yapılacak seçimler için kampanyasını sürdüren Trump, ABD'nin "Marksist bir Üçüncü Dünya diktatörlüğü" haline geldiğini söyledi.Fulton County Bölge Savcısı Fani Willis, Şubat 2021'de Trump ve ortaklarına yönelik seçimlere müdahale iddialarıyla ilgili bir soruşturma başlatmıştı. "Suç ortakları" arasında Trump'ın eski avukatı Rudy Giuliani, Beyaz Saray eski özel kalem müdürü Mark Meadows ve Beyaz Saray eski avukatı John Eastman da bulunuyor.İddianamede sanıklar, "Bilerek ve isteyerek 2020 seçim sonuçlarını Trump lehine, yasadışı bir şekilde değiştirmek için bir komploya katılmakla" suçlanıyor.Donald Trump'a yöneltilen suçlamalar tam 98 sayfa ve aşağıdaki maddelere sahip:– Georgia eyaletinin haraç yasasını ihlal etmek– Kamu görevlisi tarafından yemin ihlalinin teşvik edilmesi– Bir kamu görevlisini taklit etmek için komplo kurmak– Birinci derecede sahtecilik yapmak için komplo kurmak– Yalan beyan ve yazılar ve sahte belge düzenlemeEn ciddi suçlama ise, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) yasasını ihlal etmesi. Bunun cezası 20 yıla kadar hapis olabilir.Organize suç örgütlerinin çökertilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan yasa, savcıların yasaları çiğneyen astlar ile onlara emir verenler arasındaki noktaları birleştirmesine yardımcı oluyor.Donald Trump cinsel taciz davasını kaybettiŞu anda Cumhuriyetçi Parti'nin 2024 adayı olmak için anketleri önde götüren Trump, bir Demokrat olan Willis tarafından yürütülen soruşturmanın "siyasi amaçlı olduğunu" söyledi.Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada savcı Willis, "2024 yarışına müdahale eden, Trump kampanyasına zarar veren kuduz bir partizan" olarak nitelendirdi: "Demokratların çoğunlukta olduğu bir yargı bölgesinde önyargılı bir savcı tarafından gerçekleştirilen bu son derece koordineli saldırı sadece Amerikan halkının güvenine ihanet etmekle kalmıyor, aynı zamanda uydurma suçlamaların ardındaki gerçek motivasyonu da ortaya çıkarıyor."Donald Trump, ABD tarihinde hakkında ceza davası açılan ilk eski başkan. Bu ayın başlarında Trump, Joe Biden'a karşı kaybettiği 2020 seçimlerini iptal ettirmek için komplo kurmakla suçlandı. Bu suçlama belgesinde Trump ve ekibinin Georgia'daki faaliyetlerine önemli bir yer ayrıldı.