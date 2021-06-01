Domino's'lular EuroLeague Final Four'u doya doya izledi

"Domino's Sporu Besler" sloganıyla sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta kanıtlayan Domino's, kıran kırana geçen basketbol sezonunda yaptığı kampanyayla lezzetin kazananı oldu. Domino's severler nefes kesen EuroLeague Final Four maçlarını eve serviste 1 Orta Boy fiyatına 3 Orta Boy pizza alarak doya doya izledi.

Haber; Basın Bülteni
Abone Ol
Domino's'lular EuroLeague Final Four'u doya doya izledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Haziran 2021 10:10
Milyonlarca basketbol severin merakla beklediği Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague Final Four'un resmi lezzet sponsoru Domino's, eve serviste geçerli 3 Al 1 Öde kampanyasıyla basketbol heyecanını üçe katladı.

"Domino's Sporu Besler" sloganıyla sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta kanıtlayan marka, kıran kırana geçen basketbol sezonunda yaptığı kampanyayla lezzetin kazananı oldu. 

Euroleague Final Four'da oyuncuların attığı üçlüklerin yanı sıra, Domino's'tan gelen 1 Orta Boy fiyatına 3 Orta Boy pizza üçlüğü coşkuyu zirveye taşıdı. Marka, "Bu kadar mücadeleye gerek yok, Domino's'ta herkese yetecek pizza var" diyerek basketbol severleri pizzaya doyurdu. Nefes kesen EuroLeague Final Four tutkusu Domino's'la katlanarak arttı. 


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.