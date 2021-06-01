Domino's'lular EuroLeague Final Four'u doya doya izledi

Milyonlarca basketbol severin merakla beklediği Avrupa basketbolunun en üst seviyesi olan EuroLeague Final Four'un resmi lezzet sponsoru Domino's, eve serviste geçerli 3 Al 1 Öde kampanyasıyla basketbol heyecanını üçe katladı.



"Domino's Sporu Besler" sloganıyla sporun ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta kanıtlayan marka, kıran kırana geçen basketbol sezonunda yaptığı kampanyayla lezzetin kazananı oldu.



Euroleague Final Four'da oyuncuların attığı üçlüklerin yanı sıra, Domino's'tan gelen 1 Orta Boy fiyatına 3 Orta Boy pizza üçlüğü coşkuyu zirveye taşıdı. Marka, "Bu kadar mücadeleye gerek yok, Domino's'ta herkese yetecek pizza var" diyerek basketbol severleri pizzaya doyurdu. Nefes kesen EuroLeague Final Four tutkusu Domino's'la katlanarak arttı.



