Dominik Livakovic kalesine duvar ördü

Fenerbahçe ligde kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı lacivertliler, ayrıca Süper Lig'in en az gol yiyen takımı

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Dominik Livakovic kalesine duvar ördü
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12 Kasım 2024 12:37
Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe, bir maçta daha kalesini gole kapatmayı başardı.

Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle startı veren sarı-lacivertliler, ardından aldığı 8 galibiyetin 7'sinde kalesinde gol görmedi. Rize'yi 5-0, Alanya'yı 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Bodrum'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, Sivas'a da gol şansı tanımadı.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon bir tek Trabzonspor'u 3-2 yendiğinde kalesinde gol gördü. Bu goller de penaltıdan geldi.

Sezonun geride kalan kısmında ligde oynadığı 11 maçta da kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

EN FAZLA GOL ATAN 2. TAKIM FENERBAHÇE

Bu sezon, rakip ağları 27 kez havalandıran Fenerbahçe, ligde en çok gol atan 2'nci takım. En çok gol atan takım ise 32 golle Galatasaray oldu. 

 
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