Yabancı kaleci takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasındaki Dominik Livakovic için tek engel La Liga...
VILLARREAL 6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Hırvat file bekçisi kariyerini İspanya'da sürdürmek isterken Villarreal 6 milyon Euro teklif etti.
SON KARAR LIVAKOVIC'TE
Dinamo Zagreb ise Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk önerisini kabul ederken artık son karar oyuncuda. 28 yaşındaki eldiven, La Liga aşkından vazgeçerse Kanarya'ya imzayı atacak.
VILLARREAL 6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Hırvat file bekçisi kariyerini İspanya'da sürdürmek isterken Villarreal 6 milyon Euro teklif etti.
SON KARAR LIVAKOVIC'TE
Dinamo Zagreb ise Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk önerisini kabul ederken artık son karar oyuncuda. 28 yaşındaki eldiven, La Liga aşkından vazgeçerse Kanarya'ya imzayı atacak.