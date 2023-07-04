Dominik Livakovic'in aklını Villarreal karıştırdı!

Bir süredir Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Dominik Livakovic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dominik Livakovic'in aklını Villarreal karıştırdı!
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04 Temmuz 2023 10:56
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 10:58
Yabancı kaleci takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasındaki Dominik Livakovic için tek engel La Liga...

VILLARREAL 6 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Hırvat file bekçisi kariyerini İspanya'da sürdürmek isterken Villarreal 6 milyon Euro teklif etti.

SON KARAR LIVAKOVIC'TE

Dinamo Zagreb ise Fenerbahçe'nin 8 milyon Euro'luk önerisini kabul ederken artık son karar oyuncuda. 28 yaşındaki eldiven, La Liga aşkından vazgeçerse Kanarya'ya imzayı atacak.  

 
  

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