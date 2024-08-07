Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye hayat verdi

Fenerbahçe'nin, Lille karşısında en şanssız ve en iyi isimlerinin başında kalecisi Dominik Livakovic geldi.
Livakovic, maç boyunca kritik kurtarışlara imzasını attı. 90 dakika boyunca kalesine gelen 7 şutun 5'inde gole izin vermeyen Hırvat eldivenin yediği iki gol de, büyük bir talihsizlikti.
İlk golde Oosterwolde ve ikinci golde de uzatmada Çağlar'a çarpan toplar, tecrübeli eldiveni çaresiz bıraktı.
Livakovic, maç boyunca kritik kurtarışlara imzasını attı. 90 dakika boyunca kalesine gelen 7 şutun 5'inde gole izin vermeyen Hırvat eldivenin yediği iki gol de, büyük bir talihsizlikti.
İlk golde Oosterwolde ve ikinci golde de uzatmada Çağlar'a çarpan toplar, tecrübeli eldiveni çaresiz bıraktı.
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