Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye hayat verdi

Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, kalesine gelen 7 şutun 5'inde gole izin vermeyerek takımının tur umutlarını sürdürdü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dominik Livakovic, Fenerbahçe'ye hayat verdi
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07 Ağustos 2024 11:48
Fenerbahçe'nin, Lille karşısında en şanssız ve en iyi isimlerinin başında kalecisi Dominik Livakovic geldi.

Livakovic, maç boyunca kritik kurtarışlara imzasını attı. 90 dakika boyunca kalesine gelen 7 şutun 5'inde gole izin vermeyen Hırvat eldivenin yediği iki gol de, büyük bir talihsizlikti.

İlk golde Oosterwolde ve ikinci golde de uzatmada Çağlar'a çarpan toplar, tecrübeli eldiveni çaresiz bıraktı.

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