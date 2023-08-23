Dominik Livakovic antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe'nin girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic de sıcak bir gelişme yaşandı.
Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.
"LIVAKOVIC MAÇTA OYNAYACAK"
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic yaptığı açıklamada "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak" ifadelerini kullanmıştı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.
Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı.
"LIVAKOVIC MAÇTA OYNAYACAK"
Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic yaptığı açıklamada "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak" ifadelerini kullanmıştı.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI
Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK
Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.
Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.