Dominik Livakovic antrenmana çıkmadı

Dominik Livakovic, Sparta Prag maçı öncesi son antrenmanda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Dominik Livakovic antrenmana çıkmadı
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23 Ağustos 2023 21:15
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 21:27
Fenerbahçe'nin girişimlerini sürdürdüğü Dominik Livakovic de sıcak bir gelişme yaşandı. 

Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'in Sparta Prag karşılaşması öncesi yapılan son antrenmana katılmadı. 

"LIVAKOVIC MAÇTA OYNAYACAK"

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Sergej Jakirovic yaptığı açıklamada "Livakovic mi? Bugünkü bilgilere yarın kalede Livakovic olacak" ifadelerini kullanmıştı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA VEDALAŞTI 

Germanijak'ın haberine göre; Dominik Livakovic kulüp tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Hırvat kalecinin yarın (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak. 



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