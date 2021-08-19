Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı

Dünya sıralamasında 6. sırada yer alan Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem sezonu kapattı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonu kapadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2021 00:11
Erkekler dünya sıralamasının 6. basamağındaki Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, sakatlığı nedeniyle sezonun kalan bölümünde oynayamayacağını açıkladı.

Haziran ayındaki Mallorca Açık Turnuvası'nda sağ el bileğinden yaşadığı sakatlıktan bu yana kortlardan uzak kalan Thiem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iyileşme sürecinin tahmin edilenden uzun süreceğini belirterek, "Ne yazık ki ABD Açık'tan çekilmek zorundayım ve 2021 sezonun kalan kısmını da kaçıracağım. ABD Açık'ta unvanımı koruyamayacağım için büyük hayal kırıklığı yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu 2020 ABD Açık'ta elde etmişti.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.