Dominic Thiem, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Avusturyalı tenisçi Dominic Thiem, Andujar'a yenilerek Fransa Açık'a ilk turda veda etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dominic Thiem, Fransa Açık'a ilk turda veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2021 19:47
Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem, ilk turda elendi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan Avusturyalı Thiem, dünya 68'incisi İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.

Andujar, toplam 4 saat 28 dakika süren mücadeleyi 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.

2018 ve 2019 yıllarının finalisti Thiem'i eleyen İspanyol tenisçi, günün sürprizine imza attı.

Turnuvada tek kadınların 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı Petra Kvitova da ikinci tura yükseldi.


EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.