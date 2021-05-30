Dominic Thiem, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem, ilk turda elendi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan Avusturyalı Thiem, dünya 68'incisi İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.
Andujar, toplam 4 saat 28 dakika süren mücadeleyi 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.
2018 ve 2019 yıllarının finalisti Thiem'i eleyen İspanyol tenisçi, günün sürprizine imza attı.
Turnuvada tek kadınların 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı Petra Kvitova da ikinci tura yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan Avusturyalı Thiem, dünya 68'incisi İspanyol Pablo Andujar ile karşılaştı.
Andujar, toplam 4 saat 28 dakika süren mücadeleyi 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 kazanarak ikinci tura yükseldi.
2018 ve 2019 yıllarının finalisti Thiem'i eleyen İspanyol tenisçi, günün sürprizine imza attı.
Turnuvada tek kadınların 3 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile 11 numaralı seribaşı Petra Kvitova da ikinci tura yükseldi.