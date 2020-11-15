Dominic Thiem, ATP Finalleri ilk maçında kazandı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Avusturyalı Dominic Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dominic Thiem, ATP Finalleri ilk maçında kazandı
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15 Kasım 2020 20:26
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde Avusturyalı Dominic Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yendi.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri'nin 51'incisi, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 3 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

2 saat 17 dakika süren mücadelede rakibini 7-6, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Thiem, sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.

Geçen sene finalde Tsitsipas'a karşı kaydeden Thiem, böylece rakibinden rövanşı da almış oldu.



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