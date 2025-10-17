Domenico Tedesco'nun yeni hedefi!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun sezon açılışı, milli ara dönüşünde gerçekleşecek.
Jose Mourinho'dan koltuğu devralıp ateşten gömleği sırtına geçiren İtalyan çalıştırıcı, 22 gündeki 7 maçlık fikstürde yoğun maç temposu nedeniyle takıma, kendi sistemini ezberletecek yeterli antrenman yapma fırsatını bulamamıştı.
Milli arayı sezon başı kampı gibi değerlendiren, futbolcularla hem taktik hem de kişisel iletişimini güçlendiren Tedesco'ya, son motivasyonu ise Başkan Sadettin Saran sağladı.
BEŞİKTAŞ DEPLASMANI KRİTİK
Saran'ın basın toplantısındaki, "Ne olursa olsun hocayla devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız." sözlerine alacağı galibiyetlerle cevap vermek isteyen Tedesco, kasım ayındaki milli araya kadar kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
İkinci 22 günlük periyotta bu kez 6 maça çıkacak Tedesco ve öğrencilerini ligde Beşiktaş deplasmanı Avrupa'da ise ağırlayacakları Stuttgart gibi zorlu maçlar bekliyor. 6'da 6 yapması halinde koltuğunu sağlama alacak Tedesco, istenen sonuçların gelmemesi halinde erken ayrılık yaşayabilir.
BAŞKAN YAKIN TAKİPTE
Başkanlık öncesi ve sonrasında her fırsatta "Samandıra'yı ayağa kaldırmalıyız." diyen Başkan Sadettin Saran, futbol takımıyla yakından ilgileniyor. Perşembe günü de takımın antrenmanını Can Bartu Tesisleri'nde izleyen Saran'a Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de eşlik etti. Saran takımın son durumu hakkında da rapor aldı.
