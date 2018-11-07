  •  
    Şampiyonlar Ligi'nde günün sürprizi geldi!..
  •  
    Henry yanıyor, Monaco eriyor! 4 golle DİP yaptı!
  •  
    Ve F.Bahçe'ye flaş tepki geldi; mesajı da yolladı
  •  
    "Ben de artık gerçek bir Fenerbahçeli'yim ve..."
  •  
    Felipe Melo'dan dikkat çeken sözler! ''İstifa...''

Domenico Tedesco: "Çok mutluyum, çok çalıştık"

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Schalke'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Domenico Tedesco: 'Çok mutluyum, çok çalıştık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2018 01:43
Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tedesco, "3 puan aldığımız için çok mutluyum, çok önemliydi. Bu grupta çok yakın maçlar oynandı. Takım için çok mutluyum çünkü herkes gerçekten çok sıkı çalıştı" ifadelerini kullandı.

"DAHA AZ ENDİŞELENMELİYİZ"

Galibiyet ile birlikte kendilerine güvenlerinin arttığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Galibiyet ve gollerimiz hafta sonu için de özgüven elde etmemizi sağladı. Başarı tecrübeleri bizim daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Daha fazla odaklanıp, yeteneklerimizi göstermeli ve rakip ile ilgili daha az endişelenmeliyiz" dedi.

"İYİ BİR YOLDAYIZ"

Kötü bir sezon başlangıcından sonra yeni yeni ayaklandıklarını kaydeden Tedesco, "5 mağlubiyet aldığımızda her şey kötü değildi ve şimdi de her şeyi iyi değil. Bir an önce rejenerasyon yapmalı, çok fazla çalışmadan analizlere ve konuşmaya odaklanmalıyız. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum" diye konuştu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için