Domenico Tedesco: 'Çok mutluyum, çok çalıştık'

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ÇOK MUTLUYUM"
3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tedesco, "3 puan aldığımız için çok mutluyum, çok önemliydi. Bu grupta çok yakın maçlar oynandı. Takım için çok mutluyum çünkü herkes gerçekten çok sıkı çalıştı" ifadelerini kullandı.
"DAHA AZ ENDİŞELENMELİYİZ"
Galibiyet ile birlikte kendilerine güvenlerinin arttığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Galibiyet ve gollerimiz hafta sonu için de özgüven elde etmemizi sağladı. Başarı tecrübeleri bizim daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Daha fazla odaklanıp, yeteneklerimizi göstermeli ve rakip ile ilgili daha az endişelenmeliyiz" dedi.
"İYİ BİR YOLDAYIZ"
Kötü bir sezon başlangıcından sonra yeni yeni ayaklandıklarını kaydeden Tedesco, "5 mağlubiyet aldığımızda her şey kötü değildi ve şimdi de her şeyi iyi değil. Bir an önce rejenerasyon yapmalı, çok fazla çalışmadan analizlere ve konuşmaya odaklanmalıyız. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum" diye konuştu.
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"ÇOK MUTLUYUM"
3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tedesco, "3 puan aldığımız için çok mutluyum, çok önemliydi. Bu grupta çok yakın maçlar oynandı. Takım için çok mutluyum çünkü herkes gerçekten çok sıkı çalıştı" ifadelerini kullandı.
"DAHA AZ ENDİŞELENMELİYİZ"
Galibiyet ile birlikte kendilerine güvenlerinin arttığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Galibiyet ve gollerimiz hafta sonu için de özgüven elde etmemizi sağladı. Başarı tecrübeleri bizim daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Daha fazla odaklanıp, yeteneklerimizi göstermeli ve rakip ile ilgili daha az endişelenmeliyiz" dedi.
"İYİ BİR YOLDAYIZ"
Kötü bir sezon başlangıcından sonra yeni yeni ayaklandıklarını kaydeden Tedesco, "5 mağlubiyet aldığımızda her şey kötü değildi ve şimdi de her şeyi iyi değil. Bir an önce rejenerasyon yapmalı, çok fazla çalışmadan analizlere ve konuşmaya odaklanmalıyız. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum" diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın