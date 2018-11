Domenico Tedesco: 'Çok mutluyum, çok çalıştık'

04 Teknik Direktörü2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.3 puanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Tedesco, "3 puan aldığımız için çok mutluyum, çok önemliydi. Bu grupta çok yakın maçlar oynandı. Takım için çok mutluyum çünkü herkes gerçekten çok sıkı çalıştı" ifadelerini kullandı.Galibiyet ile birlikte kendilerine güvenlerinin arttığını söyleyen İtalyan teknik adam, "Galibiyet ve gollerimiz hafta sonu için de özgüven elde etmemizi sağladı. Başarı tecrübeleri bizim daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Daha fazla odaklanıp, yeteneklerimizi göstermeli ve rakip ile ilgili daha az endişelenmeliyiz" dedi.Kötü bir sezon başlangıcından sonra yeni yeni ayaklandıklarını kaydeden Tedesco, "5 mağlubiyet aldığımızda her şey kötü değildi ve şimdi de her şeyi iyi değil. Bir an önce rejenerasyon yapmalı, çok fazla çalışmadan analizlere ve konuşmaya odaklanmalıyız. İyi bir yolda olduğumuzu biliyorum" diye konuştu.