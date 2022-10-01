Galatasaray sayesinde zengin olan Domenec Torrent, Türkiye'den kopamıyor. Geçen sezon 1.2 milyon Euro kazanan, 2 milyon Euro'ya yakın tazminat için de dava açan İspanyol hoca, İstanbul'daki evini boşaltmadı. Hiçbir kariyer planı olmayan Torrent hem şehri geziyor hem de bol bol alışveriş yapıyor...



Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray ocak ayında Fatih Terim'le yollarını ayırmıştı. Yönetim, Terim'den sonra Domenec Torrent'i teknik adamlığa getirmişti.



İspanyol hocanın kariyerinde Guardiola'nın yardımcısı olmak dışında bir başarı bulunmuyordu. Torrent sarı-kırmızılı kulüpten hayatının en büyük parasını kazanarak ayrıldı.



2 MİLYON EURO DAHA ALMASI BEKLENİYOR



Galatasaray'dan sadece 6 aylık süreç için 1.2 milyon Euro maaş alan 60 yaşındaki hocanın kulübe açtığı tazminat davası sonrası yaklaşık 2 milyon Euro'yu daha cebine koyması bekleniyor.



Torrent, Galatasaray'dan ayrılmasına rağmen Türkiye'den kopamıyor. Yazın büyük bölümünü Çeşme ve Alaçatı'da tatil yaparak geçiren İspanyol hoca şimdi de İstanbul'da boy gösteriyor. İstanbul'daki evini boşaltmayan Torrent sürekli gezerken, bol bol da alışveriş yapıyor. Şu anda hiçbir kariyer planı olmayan ve Galatasaray'dan aldığı para sayesinde adeta 'lüküs hayat' yaşayan İspanyol hocanın mutluluğu yüzünden okunuyor.



ARTIK ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYOR



Sarı-kırmızılı takımın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent sadece 7 galibiyet alabildi. İspanyol çalıştırıcı 1.3'lük puan ortalaması yakalayabilmişti.



Galatasaray kariyeri bittikten sonra ne İspanya'dan ne de başka bir ülkeden herhangi bir teklif almayan Torrent'in bundan sonra teknik adamlık yapmamayı da ciddi şekilde düşündüğü belirtiliyor.



GUARDIOLA İLE 521 MAÇA ÇIKTI



Kariyerinin büyük bölümünde Pep Guardiola'nın ayak izlerini en yakından takip eden isimlerden biri olan Domenec Torrent, efsanevi teknik adamla birlikte 521 maça çıktı.



2007'de Guardiola'nın ekibine katılmadan önce ve 2018'de ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yapan Torrent, Galatasaray'a gelene kadar toplam 86 maçta takım yönetti.



Torrent bu karşılaşmalarda 44 galibiyet alırken 29 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.





































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