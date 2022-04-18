Domenec Torrent'ten sürpriz kadro

PULGAR 3. KEZ 11'DE

Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Domenec Torrent'in 11 tercihleri dikkat çekti.İspanyol teknik adam, kalede Muslera'ya forma verdi. Savunma dörtlüsü; Omar, Nelsson, Marcao ve Patrick van Aanholt'tan oluştu.Galatasaray'da orta sahada ise Taylan, Erick Pulgar ve Berkan Kutlu yer aldı. Şilili futbolcu Pulgar, 5 Mart'taki Konyaspor maçından bu yana ilk kez 11'de yer aldı. Pulgar, ayrıca sarı-kırmızılı takımda 3. kez bir maça ilk 11'de başladı.Sarı-kırmızılıların hücum hattı, Babel, Kerem ve Halil Dervişoğlu üçlüsünden oluştu.