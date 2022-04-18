Domenec Torrent'ten sürpriz kadro

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sürpriz bir 11'e imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'ten sürpriz kadro
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18 Nisan 2022 19:14
Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Galatasaray'da Domenec Torrent'in 11 tercihleri dikkat çekti.

İspanyol teknik adam, kalede Muslera'ya forma verdi. Savunma dörtlüsü; Omar, Nelsson, Marcao ve Patrick van Aanholt'tan oluştu.

PULGAR 3. KEZ 11'DE

Galatasaray'da orta sahada ise Taylan, Erick Pulgar ve Berkan Kutlu yer aldı. Şilili futbolcu Pulgar, 5 Mart'taki Konyaspor maçından bu yana ilk kez 11'de yer aldı. Pulgar, ayrıca sarı-kırmızılı takımda 3. kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılıların hücum hattı, Babel, Kerem ve Halil Dervişoğlu üçlüsünden oluştu.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:




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