Domenec Torrent'ten gençlere şans yok

Domenec Torrent'un şans vermediği oyuncular U19 maçında görev aldı.

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Domenec Torrent'ten gençlere şans yok
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18 Nisan 2022 15:17
Galatasaray 'ın Dinamo Kiev'le oynadığı hazırlık maçında görücüye çıkan 5 genç oyuncusundan bazılarının Yeni Malatyaspor maçı kadrosuna alınması bekleniyordu ancak teknik direktör Domenec Torrent'un şans vermediği oyuncular U19 maçında görev aldı.

Hamza Akman, Bakan Aksaka, Emir Tintiş, Beknaz Almazbekov ve forvet Zeki Saki A Takım kadrosuna alınmadı. 5 genç oyuncu Galatasaray U19 takımının Yeni Malatyaspor U19 takımı ile oynadığı maça 11 başladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'te bu genç oyuncuları tribünden izledi.

Galatasaray U19 Takımı, Yeni Malatyaspor U19'u 5-0'lık skorla geçerken golleri; Emirhan Kayar, Emir Tintiş, Taha Aydınlı, Zeki Mert Saki ve Orçun (KK) attı.

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