Domenec Torrent'ten dikkat çeken hamle!

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Domenec Torrent dikkat çeken bir hamleye imza attı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'ten dikkat çeken hamle!
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12 Şubat 2022 09:33
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent için, "Kayserispor maçı son şansı" iddiaları ortaya atılırken, İspanyol teknik adam da gitmeye hiç niyeti olmadığını sarı-kırmızılılara gösterdi.

FLORYA'DA EV TUTTU
Sarı-kırmızılıların başında ligde 4 maçta ancak 1 puan alabilen ve bugünkü karşılaşmanın kaderini belirleyeceği konuşulan Torrent, Türkiye'de kalıcı olduğunu yaptığı hamleyle kanıtladı. İspanyol çalıştırıcı, geldiğinden bu yana kaldığı otelden çıkarak, hafta içinde Florya'da ev tuttu ve dairesine yerleşti.

YARDIMCILARI DA OTELDEN ÇIKTI
Domenec Torrent dışında, yardımcılarının da kendilerine ev tuttuğu ve kısa süre içinde ayrılmak veya görevlerine son verilmesi gibi bir kaygı taşımadıkları dile getirildi. Cim-Bom'da Torrent ile beraber yardımcılarının da otelden çıkarak ailelerini İstanbul'a getirecekleri ifade edildi. Bu durum, İspanyolların gelecek planlarını Galatasaray üzerine kurdukları şeklinde yorumlandı.

YÖNETİMİN KARARI MERAK KONUSU
Ancak Galatasaray Yönetimi'nin, Kayserispor karşılaşmasından alınacak olası bir mağlubiyet sonrasında nasıl bir yaklaşımda bulunacağı da merak konusu...

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