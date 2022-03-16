Domenec Torrent'ten beklere büyük görev

Galatasaray'da Domenec Torrent, beklerin önemi Beşiktaş maçında bir kez daha dikkat çekti.



Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Omar Elabdellaoui'nin performansı Torrent'in beklere verdiği önemle arttı. İspanyol teknik adam, oyun içinde iki beki de içe kat ettirerek orta sahayı kalabalık tutuyor ve böylece pas opsiyonlarını artırıyor.



ELEŞTİRİLEN ORTA İKİLİYE SAHİP ÇIKTI



Takımın eleştirilen ikilisi Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın arkasında durdu ve değerli olduklarını hissettirdi. Erick Pulgar yeni olmasına rağmen formayı hak edene verdi.



Berkan ve Taylan'ın aynı anda sahada olduğu maçlarda Galatasaray hep defansif bir görüntü çizerken Torrent, Berkan'ı ofansif olarak da kullanmaya başladı.





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