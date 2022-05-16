Domenec Torrent'ten 4 değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı.



Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent, Süper Lig'de geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldıkları maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'i yedeğe çekerken, sakatlık geçiren Alpaslan Öztürk ise kadroda yer almadı.



İspanyol teknik adam, Adana Demirspor maçında bu futbolcuların yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Galatasaray maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Marcao, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.



Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Feghouli oturdu.



Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Inaki Pena, Arda Turan ve Olimpiu Morutan, kadroya alınmadı.





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