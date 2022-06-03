Domenec Torrent seçime kilitlendi!

Domenec Torrent, tatilini yarıda kesip Galatasaray için 10 Haziran'da İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'in gözü 11 Haziran'da gerçekleşecek olan Seçimli Genel Kurul'da. 4 Temmuz 2022 tarihinde sezon başı hazırlıklarına başlayacak olan Galatasaray'da Torrent, buna rağmen İstanbul'a 'seçim' nedeniyle erken dönüş yaptı.



25 gün önceden gelecek



Torrent sezon başı hazırlıklarından tam 25 gün önce Florya'da olacak. İspanyol teknik adamın bu kararı almasındaki sebep ise Galatasaray'ın yeni başkanı ile görüşmek ve detaylı da bir sunuma imza atmak. Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmeyen Domenec Torrent'in, hiç vakit kaybetmeden yeni başkan ile görüşmek adına İstanbul'da olacağı belirtildi.



Kapsamlı bir rapor sunacak



Torrent'in yeni başkana Galatasaray takımının artıları, eksileri, kalmasını istediği, teklif alması beklenen oyuncular ile alakalı görüşleri ve transfer ihtiyacı duyulan mevkiler başta olmak üzere kadroda görmek istediği futbolcular ile alakalı kapsamlı bir rapor sunacağı belirtildi.



Kısaca Torrent, 2022-23 sezonunda da Galatasaray'ın başında olmaktan başka bir alternatifi gündemine almadı. Yeni yönetimin Torrent ile yolları ayırmak adına 1.5 milyon Euro'luk tazminatını ödemekten başka çaresi şimdilik gözükmüyor.



