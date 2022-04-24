Domenec Torrent: 'Sadece maçı düşünün!'

Galatasaray, ligin 34. haftasında bugün deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 20.30'da başlayacak maçı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 44 puan elde etti. Küme düşme hattında bulunan ev sahibi ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda 30 puan topladı. Ligde 30 puanla 17. sırada yer alan Altay, dişli rakibini yenerek kümede kalma umutlarını korumayı hedefliyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere bitmişti.



Geçen hafta Malatya'yı yenerek moral bulan Galatasaray bugün dış sahadaki 3 maçlık mağlubiyet serisine son vermeye çalışacak. Son haftalarda yönetimin düşmesi ve seçim tartışmaları nedeniyle oyuncularını motive etmekte zorlanan Domenec Torrent, Altay maçı öncesinde bir toplantı yaptı. Her ne kadar kötü bir sezon geçirseler de ligin henüz bitmediğini kaydeden İspanyol çalıştırıcı, "Sizin işiniz sahada... Ligi en iyi yerde bitirebilmek ve taraftarlarımızı mutlu edebilmek için tüm dikkatinizi Altay maçına vermenizi istiyorum" diye konuştu.





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