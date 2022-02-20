Domenec Torrent, Omar'dan vazgeçti

Galatasaray'da Sacha Boey'un performansından memnun olmayan teknik direktör Domenec Torrent, Omar Elandelloui'yi oynatmayı planlıyordu ancak bu düşüncesinden vazgeçti.



14 aydır resmi maç oynamayan Norveçli oyuncuya pazartesi günkü Göztepe maçında şans verilmesinin, hem takım hem de oyuncunun kendisi açısından risk olarak görüldüğü öğrenildi.



Torrent'in bu nedenle tercihini Boey'dan yana kullanmaya karar verdiği belirtildi. Omar, antrenmanlarda iyi görünmesine rağmen maç eksiği bulunuyor.





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