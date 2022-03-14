Domenec Torrent: 'Kazanırsak havaya gireriz'

Galatasaray'da yönetim kurulu ve Teknik Direktör Domenec Torrent'ten futbolculara derbi uyarısı geldi.Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Kulüpler arasında yaşanan erteleme krizinin ardından çıkılacak Beşiktaş maçına büyük önem veren sarı-kırmızılılar, futbolculardan Barcelona ile perşembe akşamı oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasını unutmalarını isteyip, sadece Beşiktaş'a motive olmaları talimatını verdi.Barcelona maçının ardından oyuncularla sürekli olarak yapılan toplantılarda, "Hepimiz için Avrupa Ligi öncelik ama daha öncesinde de Beşiktaş ile oynayacağız. Ligde herhangi bir hedefimiz kalmayabilir. Ancak bu tablo Beşiktaş maçını önemsemeyeceğimiz anlamına gelmez. Bu yüzden Barcelona rövanşını unutup, tamamen derbiye odaklanmalıyız. Taraftarımız bu galibiyete çok önem veriyor. Büyük bir taraftar desteği altında coşku ile oynamalıyız. Derbide alınacak güzel bir sonuç Barcelona maçı öncesi de bizi daha da havaya sokar" ifadelerinin kullanıldığı belirlendi