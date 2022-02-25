Domenec Torrent, kadro dışı istemiyor!

Galatasaray, Göztepe'yi yenerek biraz olsun nefes aldı. Ancak 3 puana rağmen Babel, Ömer ve Taylan gibi isimlerin performansları da eleştirileri konusu oldu. Hatta bazı oyuncuların kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Domenec Torrent, geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili yola haritası çizen üçlü, takımın son durumunu da masaya yatırdı.



İspanyol teknik adam kadro dışı kararına gerek duymadığını, sezonun geri kalanında çok kritik maçlar oynayacaklarına vurgulayıp "Böyle bir karar huzursuzluk getirir. Hepsinden faydalanmak istiyorum" dedi.



DIAGNE ADA'YA GİDİYOR



Geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne'ye talip çıktı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak West Bromwich forması giyen Senegalli golcüyü İngiliz kulüp bu sefer bonservisiyle renklerine katmak istiyor. Diagne, anlaşma sağlanması hâlinde Ada'nın yolunu tutacak.





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