Domenec Torrent, kadro dışı istemiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, kadro dışı bırakılacağı iddia edilen oyuncular için "Huzursuzluk olur" dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Domenec Torrent, kadro dışı istemiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Şubat 2022 11:31
Galatasaray, Göztepe'yi yenerek biraz olsun nefes aldı. Ancak 3 puana rağmen Babel, Ömer ve Taylan gibi isimlerin performansları da eleştirileri konusu oldu. Hatta bazı oyuncuların kadro dışı bırakılacağı iddia edildi. Domenec Torrent, geçtiğimiz gün Başkan Burak Elmas ve sportif direktör Pasquale Sensibile ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi. Önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasıyla ilgili yola haritası çizen üçlü, takımın son durumunu da masaya yatırdı.

İspanyol teknik adam kadro dışı kararına gerek duymadığını, sezonun geri kalanında çok kritik maçlar oynayacaklarına vurgulayıp "Böyle bir karar huzursuzluk getirir. Hepsinden faydalanmak istiyorum" dedi.

DIAGNE ADA'YA GİDİYOR

Geçirdiği sakatlık sonrası sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedilen Mbaye Diagne'ye talip çıktı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak West Bromwich forması giyen Senegalli golcüyü İngiliz kulüp bu sefer bonservisiyle renklerine katmak istiyor. Diagne, anlaşma sağlanması hâlinde Ada'nın yolunu tutacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.