Domenec Torrent: 'Kadınlar özgürdür, erkeklerle eşittir'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açıklamalarda bulundu.



Sarı-kırmızılı kulübün televizyon kanalına konuşan Domenec Torrent "Dünyadaki bütün kadınlar için özel bir gün. Galatasaray olarak bizim de örnek olduğumuzu düşünüyorum. Kadınlarımız eşit haklara sahip olmak için her gün mücadele veriyorlar, savaşıyorlar. Gelecek için güzel bir yol açıyorlar. Kadın ya da erkek olmak bir şeyi değiştirmez. Herkes, her sporu yapabilir. Bugünün kadınlar için keyifli geçmesini diliyorum." dedi.



İspanyol teknik adam "Kadın sporcular, bizim kulübün çok önemli parçası. Ben kadın-erkek olarak değil, insan olarak bakıyorum. Herkes eşit yaşamalı." ifadelerini kullandı.





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