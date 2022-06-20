Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.
59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.
59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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