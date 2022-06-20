Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.



TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.



Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.



59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.





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