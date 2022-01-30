Domenec Torrent'in Tuzlaspor maçı savunması

Galatasaray'ın Tuzlaspor'a 6-2 yenildiği maçta Domenec Torrent'in 6. gol sonrası sinirlenerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.

Haber; Milliyet
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Domenec Torrent'in Tuzlaspor maçı savunması
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30 Ocak 2022 09:57
Galatasaray'ın Nef Stadı'nda 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'a 6-2 yenilmesi, sarı-kırmızılıları sinirlendirirken, buna en büyük tepki teknik direktör Domenec Torrent'ten geldi. Sarı-kırmızılı teknik adamın, 6. gol sonrası sinirlenerek soyunma odasına gittiği öğrenildi.

Buna rağmen karşılaşmanın ardından skoru dert etmediğini belirten İspanyol çalıştırıcı, "Futbolda skor elbette önemli. Ama biz bu maçta teknik ve taktikten ziyade, futbolcularımızın fiziki durumunu görmek istedik. Bazı mevkilerdeki sıkıntılar nedeniyle farklı oyuncuların farklı pozisyonlardaki (Örneğin Bartuğ'un sağ bekte, Taylan'ın stoperde) verimlerine baktık" diye konuştu.

Torrent, Tuzla maçının ardından takıma iki gün izin verdi. Sarı-kırmızılılar 1 Şubat'ta ise Antalya'da kampa girecek ve Alanya karşılaşmasına kadar hazırlıklarını burada sürdürecek.

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