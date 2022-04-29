Domenec Torrent'in tazminat belirsizliği

Galatasaray yarın sandığa giderken başkan adaylarını en çok zorlayan konulardan biri de Torrent'in durumu olacak. İspanyol teknik adamın sözleşme şartlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu'nun hoca konusunda net tavır ortaya koyamadıkları belirtildi.Torrent'in mevcut kontratındaki tazminat konusunda kulüp tarafından herhangi bir bilgilendirme yapılmayan başkan adaylarının bu nedenle kesin kararlarını seçim sonrasına bıraktıkları bildirildi. Başkan adayları Torrent'le yolların ayrılması durumunda bunu mali açıdan en az hasarla atlatmak istiyor.