Domenec Torrent'in Rize planı hazır!

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Çaykur Rizespor maçı için taktik planını hazırladı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent'in Rize planı hazır!
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26 Şubat 2022 13:58
Galatasaray'ın başında çıktığı 7. maçında galibiyetle tanışan Dominic Torrent, kazandıkları Göztepe maçının son bölümünde oynanan oyundan memnun kaldı.

İzmir deplasmanında başladığı ilk 11'ini 62. dakikada değiştirmeye başlayan İspanyol teknik adam, takımının önde baskı kurduğunu gördü.

Peş peşe ataklarını sürdürürken penaltı kazanarak öne geçen sarı-kırmızılılarda Torrent, pazar akşamı ağırlayacakları Çaykur Rize maçına da Gomis, Ciculdau, Berkan ve Emre Kılınç'ı birlikte maça başlatacak.

Geçtiğimiz hafta bu 4 isim oyuna dahil olduktan sonra kıpırdanan Aslan'ın Çaykur Rize maçını da kazanarak artık istikrar yakalamak istediği öğrenildi.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ



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