Domenec Torrent'in Göztepe planı

Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Galatasaray yüzünü Göztepe maçına çevirdi. 14 haftada tek galibiyet alan ve son 6 maçta sadece 2 puan çıkarabilen sarı-kırmızılılar, küme düşme hattına 3 puan uzaklıkta yer alıyor. Teknik direktör Domenec Torrent, Göztepe'yi mercek altına alırken, İzmir ekibinin oynadığı hücum futbolu İspanyol çalıştırıcıyı tedirgin etti. Galatasaray'da Torrent, rakibin tehlikeli hücum hattına önlemler alacak ve kanatlardan Göztepe'yi yıkmaya çalışacak. 59 yaşındaki çalıştırıcının bir kez daha kadroda değişikliğe gitmeye hazırlandığı da öğrenildi. Takımın başında 5 maça çıkan İspanyol antrenör, henüz iki kez üst üste aynı kadroyla oyuncuları sahaya sürmedi.



EMRE VE PULGAR İLK 11'E



Kayserispor maçında Emre Kılınç rahatsızlandığı için formasını Babel'e bırakmıştı. Torrent de, "Emre oynayabilseydi Pulgar'ı da oynatacaktım. Yabancı sınırına takıldı" demişti. İspanyol hoca, bu kez iki futbolcuya görev verecek. Kalede yine Pena oynayacak, savunmadan 3 isim aynı kalacak. Sağ bekte Omar ve Boey arasında bir tercih olacak. Torrent, orta alanda Pulgar-Berkan ikilisini değerlendirecek. Kanatlarda Kerem ile Emre Kılınç'ın yeri garanti. Sarı-kırmızılılar hücum planını bu ikili üzerinden kuracak ve rakibini kanatlardan vuracak. Torrent'in ileri uçta ise son maçta gol atan Mostafa'yı kullanması ve Gomis'i yedeğe çekmesi bekleniyor.



TEK FORMA İKİ ADAY



Torrent'in taktik idmanlarda Mustafa Muhammed'in arkasında iki ismi denediği öğreldi. Bu bölgede Cicaldau ile Feghouli'ye şans veren İspanyol hoca son kararını hafta sonu verecek. Cicaldau son maç yedekti, Feghouli ise ilk 11'de görev yapmıştı.



'TOPU HIZLI ÇEVİRİN' TALİMATI



Galatasaray, son oynadığı Kayserispor maçında sağlı, sollu toplam 27 orta açtı. Aslan 11 isabet kaydetti, golü de Muhammed'in kafa vuruşuyla buldu. Ancak Torrent'in ceza sahası içinde çoğalmadan orta açılmasını istemediği öğrenildi. İspanyol hoca, topu hızlıca çevrilmesi talimatını verdi.





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