Domenec Torrent için tehlike çanları

Galatasaray'da kongreden ibrasızlık çıkması Domenec Torrent'in durumunu da etkileyecek.

Haber; Milliyet
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Domenec Torrent için tehlike çanları
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28 Mart 2022 08:19
Galatasaray'da kongreden ibrasızlık çıkması Florya'daki yapılanmayı da etkileyecek.

Yeni seçilecek başkanın, 1.5 senelik sözleşmesi bulunan Domenec Torrent'le yola devam etmesine ihtimal verilmiyor.

Bu durumda İspanyol teknik adam tazminatını alıp gidecek. Ayrıca Sportif Direktör Sensibile de yeni oluşumda görevine devam edemeyecek. Torrent gibi İtalyan futbol adamı da yolların ayrılması durumunda tazminatını alacak.

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