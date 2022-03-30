Domenec Torrent için fatura: 1.7 milyon euro!

Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hoca ile çalışmak istemezse 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ile 200 bin Euro'luk şampiyonluk primini ödeyecek

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent için fatura: 1.7 milyon euro!
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30 Mart 2022 09:10
Galatasaray'da yeni başkanın kim olacağı kadar, teknik direktör Domenec Torrent'le yola devam edilip edilmeyeceği de merak konusu…

Burak Elmas'ın, Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından 14 Ocak'ta 1.5 yıllık imza attırdığı Domenec Torrent'in sözleşmesi merak konusuydu.

59 yaşındaki çalıştırıcının anlaşmasında opsiyonunun olmadığı, yarım sezonu tamamladıktan sonra gelecek sezon da sözleşmesinin devem edeceği ortaya çıktı.

PRANDELLI VE TUDOR ALMIŞTI

30 Nisan'da seçilecek Galatasaray'ın yeni başkanı, Katalan hocayla çalışmak istemezse, 2022-23 sezonunda geçerli olan 1.5 milyon Euro'luk yıllık ücret ve 200 bin Euro tutarındaki şampiyonluk primini Torrent'e ödemek zorunda...

Daha önce görevlerine son verilen Prandelli ve Tudor, açtıkları tazminat davalarını kazanmış ve ücretlerinin tamamının yanı sıra şampiyonluk primlerini de almıştı.

Bu arada başkan Burak Elmas, Domenec Torrent'i arayarak hem destek hem moral verdi.

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