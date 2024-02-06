Domenec Torrent için Corinthians iddiası

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Domenec Torrent, Brezilya ekibi Corinthians'ın gündemine geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent için Corinthians iddiası
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06 Şubat 2024 18:33
Teknik direktör Mano Menezes ile yollarını ayıran Brezilya ekibi Corinthians için sürpriz bir isim gündeme geldi: Domenec Torrent.

Brezilya basınından Marco Bello Junior'un haberine göre; Corinthians yönetimine Menezes sonrası teknik direktörlük görevi için Domenec Torrent ismi önerildi.

Haberde; Corinthians yönetiminin Torrent ismi üzerine analizler yaptırdığı ve kısa süre içinde İspanyol teknik adam hakkında nihai kararın verileceği ifade edildi.

2021-22 sezonunda Galatasaray'da görev yapan Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 20 resmi maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet almıştı.

Galatasaray ile 1.30 puan ortalaması yakalayan 61 yaşındaki Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüpte çalışmadı.

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