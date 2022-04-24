Domenec Torrent gençleri unuttu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçı kadrosunda genç isimlere yer vermedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent gençleri unuttu
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24 Nisan 2022 09:41
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçının kadrosunu belirlerken altyapıdan genç oyunculara yine yer vermedi.

İspanyol hocanın, Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ı da İzmir'e götürmemesi şaşkınlıkla karşılandı. Sarı-kırmızılı takımın, ligde hiçbir iddiası olmamasına rağmen Torrent'in son haftalarda gençlere şans tanımaması taraftarları kızdırdı.

Futbolseverler sosyal medyadan, "Gençler şimdi oynamayacaksa ne zaman forma giyecek", "Sezon sonunda gidecek olan Torrent, Galatasaray'ın geleceğini değil kendini düşünüyor" yorumlarını yaptılar.

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