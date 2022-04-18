Domenec Torrent: 'Gençleri seneye oynatacağım'

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı kulüpteki genç futbolculara önümüzdeki sezon kalması halinde daha fazla şans vereceğini söyledi.



Domenec Torrent "28 tane oyuncumuz var, 5 tanesini dışarıda bırakmamız gerekiyor. Altyapıdan da oyuncu getirsem, daha fazla oyuncuyu dışarıda bırakmak zorundayız. Bugün maçları vardı, gidip onu izledim. Genç oyunculara çok güveniyorum, sezon da henüz bitmedi." dedi.



İspanyol teknik adam ayrıca "Önümüzdeki sezon da inşallah burada devam edersem, onların şans bulacaklarını düşünebilirsiniz." ifadelerini kullandı.





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