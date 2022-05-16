Domenec Torrent: "Geliştirmemiz gereken şeyler var"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçıyla ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Domenec Torrent: 'Geliştirmemiz gereken şeyler var'
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16 Mayıs 2022 22:34
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Domenec Torrent "Oynamak istediğimiz şekilde oynamayı başardık. Ama rakip ilk geldiği pozisyonda gol attı. Biz ise birçok fırsat yakaladık ilk yarıda. Dolayısıyla bazen istediğiniz gibi oluyor, bazen olmuyor. Ceza sahasından ceza sahasına nasıl oynanacağını hoca planlar. Bizim de planımız onun üzerineydi. İlk yarıda birçok fırsat yakaladık ama onlar bir seferde gol attılar. Devre arasına 1-1 ile girdik. Galatasaray'da bu sene çektiğimiz en büyük sorun buydu. Çok fazla fırsat yakalasak bile çok fazla gol atamıyorduk. Bunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi

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