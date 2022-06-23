Domenec Torrent, FIFA'ya gidiyor!

Galatasaray ile teknik direktör Domenec Torrent arasındaki tazminat pazarlığının perde arkası aralandı.



Sarı-kırmızılı kulüp, İspanyol hoca ve yardımcılarından yüzde 30 indirim talep ederken, teknik heyetten "Yüzde 5 indirim yaparız' cevabını aldı.



Bunun üzerine Torrent'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi ve ödeme yapılmadı. Bundan sonra taraflar FIFA'da karşı karşıya gelecek.



Mevcut durumda 2.1 milyon euro alacağı bulunan 59 yaşındaki hoca ve 4 yardımcısına, FIFA davasını kazanması halinde birkaç yıl içinde mahkeme masrafları ve faizle birlikte 2.1 milyon Euro'dan fazla ödeme yapılacak.



