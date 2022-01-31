Domenec Torrent'e durmak yok!

Galatasaray'ın başında çıktığı 4 maçtan da yenilgi ile ayrılan İspanyol çalıştırıcı, iki gündür analiz yaparken, geçmiş maçların tekrarlarını izliyor.



Torrent, özellikle savunmaya geri dönüşleri çözmeye çalışırken, Aslan ile bir çıkış yakalamayı hedefliyor.



Çalışmalar bugün başlıyor



Birkaç gündür izinli olan Galatasaray'da hazırlıklar bugün başlayacak. Sarı-Kırmızılılar, yapılacak idmanın ardından yarın Antalya kampında hazırlıklarına tam gaz devam edecek.



